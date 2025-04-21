Программа для туристов в КНДР: что покажут и куда повезут

Первый туристический поезд Владивосток – Расон отправился в путь с насыщенной экскурсионной программой. Путешественников ждет знакомство с культурой, природой и достопримечательностями Северной Кореи.

«Участников рейса ожидают уникальные экскурсии: от памятников истории до природных красот. Они увидят промышленные предприятия, чистейшие пляжи и даже горячие источники», – сообщили в министерстве международных и внешнеэкономических связей Приморского края.

Программа начнется со возложения цветов к памятнику советским воинам-освободителям. Далее туристы посетят швейную фабрику, книжный магазин, прогуляются по эко-тропе вдоль побережья и осмотрят старинные достопримечательности города Кенсон.

Особый интерес представляет поездка в Чонджин, где запланированы панорамный обзор с горы Комар, посещение музея провинции и тепличного хозяйства. Также в маршрут включены Дом Дружбы Кореи и России, лебединая ферма и исторический комплекс Сынчжондэ.

Напомним, первый поезд с туристами в Расон отправится 8 мая. Сколько будет стоить тур, рассказываем по ссылке.