Почему Турция вскоре станет еще более привлекательной для россиян

Укрепление рубля может положительно сказаться на туристическом потоке из России. Об этом заявил метрдотель одного из отелей в Белеке, ранее принимавшего участников Дипломатического форума в Анталье.

«С укреплением рубля российские туристы смогут тратить меньше российской валюты на свои покупки в Турции. Это может снизить стоимость отдыха, так как за ту же сумму в рублях они смогут получить больше турецких лир. Укрепление рубля сделает Турцию более привлекательным направлением для российских туристов по сравнению с другими странами, что может привести к росту числа посетителей и, возможно, к изменениям в ценовой политике на рынке», – сказал источник, передает ПРАЙМ.

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе 15 апреля сообщила, что около 70 % туров из городов России в Турцию на май уже были реализованы.

По ее словам, высокий спрос во многом связан с укреплением рубля, что делает поездки за границу более доступными для российских туристов. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Турция сократит экспорт фруктов в Россию из-за погодной катастрофы.