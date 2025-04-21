Россияне потеряли интерес к отдыху в Мексике

Посол Мексики Эдуардо Вильегас Мехиас рассказал, что последние три года наблюдается стабильное снижение турпотока из России. В 2024 году ситуация усложнилась из-за действий авиалинии Turkish Airlines.

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Россияне все реже ездят в Мексику. Об этом рассказал посол Эдуардо Вильегас Мехиас.

Согласно его данным, если в 2022 году страну посетили порядка 91 тыс россиян, то в прошлом году их число сократилось почти втрое – до 33 тысячи.

Посол назвал несколько факторов, которые отразились на турпотоке. Так, он указал, что ситуация ухудшилась из-за действий авиалинии Turkish Airlines. Авиакомпания ввела жесткие меры контроля для россиян, не допуская их на рейсы.

Чтобы избежать неприятностей в аэропорту Стамбула Эдуардо Вильегас Мехиас рекомендовал россиянам альтернативные маршруты.

Что касается Мексики, страна работает над тем, чтобы решить вопрос со въездом российских туристов в страну.

«Мы обсуждали, что туристы должны быть максимально информированы. Работа в это направлении идет», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Также стало известно, что подавляющее большинство россиян – 62% – планируют насладиться отпуском, не покидая пределов Родины. Тем временем в РСТ оценили как скажется на отрасли закрытие пляжей Анапы.