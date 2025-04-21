В Финляндии обеспокоилась из-за нарушений правил приграничного туризма

В пасхальные праздники население финской деревни Кильписъярви, расположенной на крайнём севере страны, увеличилось в пять раз за счёт норвежских туристов. Массовый приток гостей, игнорирующих местные правила, заставил полицию и лесную службу перейти на усиленный режим патрулирования, сообщает Yle.

Норвежцы активно скупают недвижимость в регионе, привлечённые возможностью кататься на снегоходах без жёстких ограничений. Только в автокемпингах в сезон останавливаются до 250 иностранцев, а многие предпочитают обзавестись собственными домами.

Однако свобода, с которой гости рассекают по заснеженным просторам, обернулась проблемой. Совместные рейды полиции и егерей выявили десятки нарушений: отсутствие разрешений, выход за пределы маршрутов, управление техникой подростками 15-17 лет. Большинство задержанных ссылались на незнание правил, однако штрафы всё же были выписаны.

Причина популярности Кильписъярви — либеральные нормы для снегоходов. В Норвегии для катания требуются спецмаршруты и водительские права, тогда как в финской деревне достаточно приобрести разрешение. Однако даже эти минимальные требования часто игнорируются.

Интересно, что местная инфраструктура адаптирована под туристов: в магазинах говорят по-норвежски, а исторически регион, находящийся в 3 км от Норвегии и 10 км от России, ещё с 1920 года развивался как символ финской идентичности. Смотровые площадки у горы Саана специально ориентированы на запад, подчёркивая связь с Европой.

Пока серьёзных последствий для нарушителей нет, но власти Финляндии намерены ужесточить контроль, чтобы сохранить баланс между туристической привлекательностью и порядком.