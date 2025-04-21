Туризм в Эфиопии продемонстрировал рекордный рост

Эфиопия продемонстрировала беспрецедентный рост индустрии путешествий за последние девять месяцев, особенно в сфере конференц-туризма. Об этом заявила министр туризма Селамавит Касса, передает Ethiopian News Agency (ENA), партнер сети TV BRICS.

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По ее словам, за этот период в стране прошло более 60 крупных международных мероприятий.

Параллельно ведутся работы по восстановлению исторических объектов. Как отметила министр, значительный вклад в продвижение внутреннего туризма вносят также инициированные премьер-министром Абийем Ахмедом проекты. Они предполагают создание современных туристических объектов и инфраструктуры в живописных регионах Эфиопии.

Кроме того, руководство республики активизировало продвижение страны как туристического направления за рубежом.

Ранее МИД Эфиопии запустил масштабную программу обучения, направленную на развитие конференц-туризма. Она приурочена к подготовке Аддис-Абебы к проведению 38-го саммита Африканского союза.