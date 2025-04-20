Две китайские авиакомпании запускают рейсы в Пекин

В ближайшие дни сразу две китайские авиакомпании запустят регулярные рейсы из Иркутска в Пекин. С 22 апреля по маршруту начнет летать Hainan Airlines, запланировано два рейса в неделю – по вторникам и субботам (вылет в 23:05), а с 4 мая появится ночной рейс по средам и воскресеньям (вылет в 01:10).

© tourdom.ru

В конце следующей недели, 27 апреля, состоится первый полет авиакомпании Air China. Самолет будет отправляться из Иркутска по средам, пятницам и воскресеньям в 18:00.

Время в пути до китайской столицы в среднем около 3 часов. В настоящее время из Иркутска в Пекин регулярные рейсы осуществляет только авиакомпания S7 (также она летает в Шанхай и Гуанчжоу).

Несмотря на то что конкуренция на направлении увеличивается, дешевые билеты, во всяком случае на конец апреля – начало мая, найти проблематично. Так, на рейсе Hainan Airlines самый бюджетный перелет в ближайшие даты обойдется в 42 тыс. руб. На боинге Air China в последних числах месяца можно отправиться в Пекин и вернуться за 41,5 тыс. руб. В обоих случаях багаж включен в стоимость перевозки.

Ранее мы писали, что из Иркутска дешевеют туры в Таиланд. Отдохнуть в мае в бюджетных гостиницах Паттайи предлагается менее чем за 100 тыс. руб. на двоих. Одна из причин – конкуренция со стороны Вьетнама.