Тревел-блогерша предложила замену системе «все включено» в Турции

Российская тревел-блогерша назвала соотечественникам места в Турции, где можно найти самую дешевую систему «все включено» в отелях. Об этом она рассказала в своем личном блоге «МАМА на МОРЕ | Турция и путешествия» на платформе «Дзен».

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Так, доступнее всего проживание в гостиницах по системе «все включено» обойдется на курортах Аланья, Сиде и Кемер.

«На май 2025 года здесь легко найти туры дешевле 45 тысяч рублей на человека за 7-8 ночей, включая перелет и проживание. Да-да, именно "все включено" — еда, напитки, пляж, анимация», — добавила россиянка.

При этом она предупредила, что в дешевом варианте all inclusive не будет Wi-Fi и большого выбора алкоголя, а также других бонусов.

«То есть, это хороший вариант для тех, кто хочет погреться на солнце, искупаться в теплом море, покушать без изысков и просто отдохнуть от бытовых забот», — заключила блогерша.

Ранее стало известно, что на курортах Турции летом 2025 года можно отдохнуть за сумму от 150 тысяч рублей на двоих. Так, поездка в четырехзвездочный отель по системе «все включено» обойдется в 150-180 тысяч рублей, стоимость бюджетных «пятерок» доходит до 220 тысяч рублей, а туры в «твердые пятерки» можно приобрести за 230-335 тысяч рублей по системе «ультра все включено».