Студентка из России перечислила шокирующие особенности метро в Китае

Переехавшая в Китай россиянка назвала три невыносимых для жителей нашей страны особенности китайской подземки. По ее словам, несмотря на всю ее любовь к Поднебесной, выдерживать это регулярно очень тяжело.

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Анастасия Жук, студентка из России, переехавшая на учёбу в Китай, рассказала в своем Telegram-канале о трех вещах, которые раздражают ее в китайском метро. Девушка призналась, что, несмотря на любовь к стране, некоторые особенности общественного транспорта вызывают у нее недоумение и неприятие.

По словам Анастасии, пассажиры в Китае редко уступают места, даже если видят уставшего человека с тяжелыми сумками.

«В России хоть и не всегда, но периодически уступали место. Тут такого нет. И ладно если не уступают, но не надо, блин, пялиться. Я и так устала, а тут еще ты меня сверлишь взглядом», — возмущается россиянка.

Ещё одна проблема — привычка местных жителей заходить в вагон, не дожидаясь выхода пассажиров. Аналогичную ситуацию Жук наблюдает в университете:

«Когда пара заканчивается, к нам в аудиторию протискивается другая группа из 35 человек. Ну типа??? Может, сначала наши 35 человек выйдут, а потом ваши спокойно зайдут???».

Самой шокирующей особенностью девушка называет отсутствие запрета на плевание в общественных местах. В метро китайцы плюют прямо на пол вагона и не видят в этом проблемы.

«Вот к этому я до сих пор не привыкну», — признается Анастасия.

Несмотря на критику, девушка подчеркивает: «Я люблю Китай, мне тут очень нравится». Однако «пунктики», которыми отличается местное метро, по ее мнению, должны стать поводом для работы над сервисом и существенных изменений норм поведения.