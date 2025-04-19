Названы привычки немцев, которые могут шокировать

В Германии привычное для местных жителей поведение может вызывать у россиян удивление и даже раздражение. Об этом рассказала блогер и путешественница Елена, автор Дзен-канала «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ». Она поделилась наблюдениями о жизни в этой стране.

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«Германию у нас часто ставят в пример: там чисто, стабильно, спокойно. У многих россиян эта страна по-прежнему ассоциируется с высокими зарплатами и комфортной размеренной жизнью. И в некотором смысле это действительно так – но до тех пор, пока ты сам не начинаешь жить среди немцев и не сталкиваешься с отличием в менталитете», – поделилась мнением путешественница.

Одним из пунктов Елена назвала стукачество. В Германии, в отличие от России, считается чуть ли не гражданским долгом сообщать о любых нарушениях порядка, даже самых незначительных. Если в России соседи чаще стараются решить проблему мирно, сначала поговорив или сделав замечание, то в Германии чуть что – сразу пишут жалобу. Немцы считают, что таким образом поддерживают порядок и законность, но россиянам это кажется чрезмерным контролем и отсутствием доверия.

Еще одна привычка, которая удивляет многих россиян, – довольно небрежное отношение к гигиене. Немцы не всегда моют руки после улицы и не всегда разуваются, приходя домой. В детских садах и школах дети могут есть после игр на улице, не помыв руки, что кажется просто недопустимым. Для россиян, привыкших к более строгим правилам гигиены и с детства приученных к чистоте, такое поведение вызывает, мягко говоря, непонимание.

Совместные бани, где мужчины и женщины парятся вместе без одежды, – обычное дело в Германии. Елена отмечает, что для россиян, привыкших к разделению по половому признаку в общественных местах или к уединению в бане, это становится настоящим культурным шоком и требует определенной психологической подготовки.

В Германии не торопятся вступать в официальный брак и совместное проживание без регистрации считается вполне приемлемым и нормальным. Многие пары предпочитают жить вместе, заводить детей, вести общее хозяйство, но не торопятся узаконивать свои отношения. В России, где институт брака традиционно важен, такой подход вызывает вопросы об ответственности и серьезности намерений.

Немцы, по словам Елены, обожают экономить буквально на всем, передавая эту привычку из поколения в поколение как некую ценность. Они отключают отопление в неиспользуемых комнатах, экономят воду, собирают и сдают тару, покупают продукты со скидкой, даже если до истечения срока годности остался всего один день. И это, подчеркивает блогер, не признак бедности, а глубокое убеждение в правильности и разумности такого подхода. Блогер отмечает, что в России, наоборот, часто принято жить на широкую ногу, даже не имея больших доходов, а немецкая бережливость и расчетливость порой воспринимается как скупость.

Еще одно существенное отличие – отношение к работе. В России, по словам Елены, очень часто люди перерабатывают, жертвуя личным временем и интересами ради карьеры и угождения начальству. В Германии же, напротив, строго соблюдают рабочее время. Переработки могут привести к штрафам для компании. Немцы ценят баланс между работой и личной жизнью и не считают нужным жертвовать собой ради успеха компании, что для россиян, привыкших к трудоголизму, поначалу кажется не только странным, но и попросту неприемлемым.

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