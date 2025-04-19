Турист рассказал о дачах в Голландии

Российская блогерша побывала на даче в Голландии и сравнила ее с российскими фразой «маленькие клочки земли». Об этом Наталья Коойман рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, в Голландии дачные участки — это песочницы для взрослых, в которых они играют. При этом на указанных небольших участках много чего запрещено делать: готовить шашлыки, приглашать гостей позже 19:00 и прочее. Такие правила устанавливает садовое товарищество.

А чтобы получить заветный участок, нужно отстоять в долгой очереди и пройти собеседование. При этом совсем не факт, что владельцу разрешат строить что-либо — даже теплицу — на этой земле.

Ранее российский путешественник показал знакомому в США снимки российских дач и рассказал, что его удивило. Житель Штатов счел необычным, что люди в России сами выращивают овощи и фрукты и называют это отдыхом.