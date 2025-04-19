Россияне не могут пройти погранпереход из Эстонии в Россию

В предпасхальные дни на погранпереходе «Нарва» в Эстонии образовалась огромная очередь из желающих попасть в Россию. В соцсетях сообщали о нескольких сотнях человек, которые тратили на проход через эстонский КПП до 10 часов. В то же время на российской стороне в Ивангороде людей пропускают без задержек, пассажиры автобусов проходили процедуру примерно за час.

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«Встал в очередь в 12:50, попал в Россию только к 23:00. За мной еще человек 300 стояло. Терпения всем», – поделились в телеграм-канале, посвященном работе погранперехода.

Коллапс связан не только с желанием людей провести предстоящую Пасху в России, но и с отсутствием необходимого количества персонала. Было замечено, что на КПП работало лишь две кабинки вместо шести возможных.

В чате также отметили предвзятое отношение к проходящим пограничный контроль:

«Личные вещи и багаж тщательно проверяли у каждого, если чемоданы не были обмотаны пленкой, то дело шло быстрее – что они там ищут, не знаю».

Нередко задержки возникали из-за запрета на провоз в Россию наличных евро. Деньги изымали, и пока шло оформление документов, вся очередь стояла.

Очередями заинтересовалось и местное телевидение. Что интересно, после приезда на погранпереход съемочной группы пропускать стали быстрее. Люди, которые пользуются этим КПП, в шутку просят приезжать журналистов почаще.

Стоит ожидать, что столпотворение уже в обратном направлении будет на следующей неделе, когда те же россияне с ВНЖ начнут возвращаться в Эстонию. Критическое положение у моста через пограничную реку Нарва постоянно возникает после закрытия более двух лет назад пешего погранперехода «Нарва-2». А затем после перевода оставшегося КПП на новый режим работы – теперь он закрывается на ночь.

Ранее TourDom.ru писал, что власти Эстонии решили на первомайские праздники закрыть один из самых напряженных КПП на российско-эстонской границе – переход «Нарва» не будет работать с 30 апреля по 2 мая. Автобусные компании перестали продавать на эти даты билеты, а тем, кто успел их купить, обещали вернуть деньги.