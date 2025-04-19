«Я в шоке». Туристов в Таиланде забросали яйцами за вызов такси

В Таиланде туристы столкнулись с агрессивно настроенными таксистами на привокзальной площади курортного города Хуахин. Пару, которая вызвала машину через приложение агрегатора Bolt, забросали сырыми яйцами, перепачкав их одежду и салон.

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«Не могу поверить в такое, я в шоке», – написала потрясенная женщина в соцсетях.

Пост стал вирусным и вызвал множество гневных откликов.

«Автостоянку на станции Хуахин контролируют местные таксисты, которые не разрешают посторонним водителям забирать приезжих с этой парковки, причем их реакция может быть довольно жестокой – они спугнули наше такси», – рассказали в паблике.

Владелец кофейни напротив вокзала отметил, что подобное он видел не раз, поэтому помогает туристам вызвать альтернативное такси:

«Я предлагаю водителю припарковаться у меня и сделать вид, что они друзья моих клиентов».

После комментариев в духе «стыдно и невероятно, что приходится делать это на крупном железнодорожном узле» местная полиция начала расследование инцидента до получения заявления от оскорбленных гостей. Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что подобное происходило 3 раза за последнюю неделю.

Хулиганами оказались водитель мототакси и 16-летняя девушка. Мужчина признался в содеянном и объяснил свой поступок стрессом из-за сокращения доходов от извоза. Дескать, прибывавшие на вокзал люди предпочитали вызывать машины через онлайн-сервис, что бесило таксистов, а так он не желал причинить туристам никакого вреда.

В соцсетях призвали навести порядок с обслуживанием пассажиров и припомнили, что подобное происходило на Пхукете года три назад, когда водители традиционного такси сопротивлялись появлению альтернативы в виде машин, вызванных через популярные мобильные приложения.

Ранее TourDom.ru писал, что только после визита на Пхукет премьер-министра Таиланда в аэропорту острова пошли навстречу туристам и разрешили въезд на территорию разным перевозчикам. Теперь такси там можно вызвать через агрегатор.