В Турции изъяли партию фальшивых денег, подготовленную для туристов

В Турции к сезону готовятся не только отельеры. Полиция Мерсина изъяла изготовленные к наплыву туристов поддельные деньги номиналом в 2 евро. Всего было найдено 5 тыс. монет.

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Как сообщает газета Türkiye, задержаны пять подозреваемых. Сотрудники правоохранительных органов осуществляли наблюдение за подозрительной группой. В пятницу был проведен рейд. У злоумышленников были изъяты пять обмотанных скотчем черных пакетов с поддельными евро.

Трое из них уже находились в розыске за различные правонарушения, в частности за грабежи и мошенничество. На допросах выяснилось, что поддельные монеты планировалось использовать в туристических регионах с началом сезона, чтобы расплачиваться с туристами. Сами фальшивые деньги были доставлены в Мерсин из Стамбула.

Ранее TourDom.ru писал, что один год и восемь месяцев условно получил российский турист за фото в метро Стамбула.