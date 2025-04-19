Посол Мексики: власти работают над вопросом о въезде туристов из России

RT на русском

Мексика работает над решением вопроса со въездом российских туристов в страну, заявил мексиканский посол в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.

Власти Мексики работают над вопросом о въезде туристов из России
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«Часто людей, которые покупают турпакеты, не информируют в достаточной степени, поэтому одной из вещей, о которых мы договорились, было информирование туристов с помощью материалов, которые мы подготовили в посольстве... Работа в этом направлении идёт», — сказал он РИА Новости.

В понедельник, 2 декабря, сообщалось, что туроператоры обратились к послу Мексики после отказов во въезде россиянам.

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