В аэропорту Стамбула внедрили новую систему

В новом аэропорту Стамбула внедрили систему, позволяющую самолетам одновременно взлетать и заходить на посадку на трех независимых ВПП, – Triple Independent Runway Operations. Первыми на прошедшей неделе осуществили синхронный вылет 3 рейса авиакомпании Turkish Airlines. Всего в крупнейшей авиагавани Турции – 5 взлетно-посадочных полос.

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Благодаря современному техническому решению пропускная способность аэропорта увеличится почти на четверть – с 120 до 148 самолетов в час. Новшество принесет немало пользы туристам. Ускорение приема и выпуска лайнеров призвано обеспечить пунктуальность в выполнении расписания, сократить время ожидания рейсов, снизить возможность задержек вылетов из-за сбоев при тех же сложных погодных условиях.

Важность события подчеркнула торжественная церемония в авиагавани. Министр транспорта и инфраструктуры Турции отметил, что это серьезная заявка на дальнейшее развитие глобального авиахаба. В главном аэропорту Стамбула ставят амбициозную цель – обслуживать до 200 млн пассажиров в год, что вдвое больше сегодняшнего уровня.

Для россиян Istanbul Airport iGA стал одним из основных пересадочных пунктов при полетах в страны Европы, а также в Латинскую Америку. В аэропорту базируется авиаперевозчик Turkish Airlines, летающий в добрый десяток российских городов – в этом перечне, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, есть Сочи, Самара, Екатеринбург, Казань, Уфа, Новосибирск.

Внедрение Triple Independent Runway Operations в Стамбуле – первый опыт в Европе. Осенью прошлого года подобные операции стали осуществлять в аэропорту Гонконга. Возможность одновременно выпускать по три лайнера имеют в Атланта-Хартсфилд в США. Подобные планы есть и в Лондон-Хитроу в Великобритании.

Ранее TourDom.ru писал, что в Анталье реконструкция авиагавани значительно расширила возможности по приему воздушных судов. Пропускная способность терминалов увеличена в 2 раза – до 82 млн человек. Значительную долю среди иностранных пассажиров курортного аэропорта составляют российские туристы.