Как Дубай превратился в «новую Анапу»

Из-за закрытия пляжей в Анапе, вызванного введением режима ЧС, российские туристы активно ищут альтернативные направления для отдыха. Это привело к резкому увеличению турпотока в Дубай. Укрепившийся рубль и, как следствие, снижение стоимости зарубежных туров, также способствовали переориентации отдыхающих на зарубежные курорты.

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По отзывам россиян, пляжи Дубая в настоящее время переполнены и напоминают побережье Краснодарского края в пик сезона. Таким образом, Дубай, фактически, стал «новой Анапой» для российских туристов, столкнувшихся с невозможностью отдохнуть на привычном курорте, сообщает «АБН 24».

Ранее «Кубань Информ» писал, что внутренний туризм России пострадает из-за закрытых пляжей Анапы. Туроператоры выразили обеспокоенность.