Стюардесса отчитала пассажирку из-за багажа и вызвала споры в Сети

Пассажирка пронесла на борт самолета вязальные спицы и вызвала споры в сети. Она опубликовала историю на своей странице @brittstitches в TikTok.

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По словам девушки Бриттани, стюардесса отчитала ее во время рейса из-за того, что она хотела довязать носок. Бортпроводница возмутилась, что пассажирка взяла спицы в ручную кладь и посоветовала ей подумать, хочет ли она держать этот предмет в руках в случае чрезвычайной ситуации.

Пост Бриттани вызвал неоднозначные комментарии. Одни пользователи поддержали блогершу, отметив, что раздача горячих напитков представляет не меньшую угрозу. Другие же встали на сторону стюардессы.

«Не знаю, почему люди так ополчились, но бортпроводница была абсолютно права», — написал один из комментаторов.

Ранее другая путешественница отказалась от места в бизнес-классе ради того, чтобы сидеть рядом с возлюбленным, и спровоцировала бурные дискуссии в сети. Многие пользователи сочли действия пассажирки нелогичными.