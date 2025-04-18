Российских туристов в Эмиратах выгнали с пляжа из-за купальников

Группу российских туристов выгнали с пляжа в Эмиратах – они отдыхали в купальниках, а это запрещено местными законами. О неприятном инциденте редакции TourDom.ru рассказала россиянка, которая остановилась в отеле Al Bahar Hotel & Resort 5*, расположенном в столице эмирата Фуджейра. Обстановка возле гостиницы в связи с недавним нефтяным загрязнением не идеальная, поэтому туристов в последние дни возят на другие пляжи, в том числе в находящуюся в 10 км южнее Кальбу.

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«Сегодня утром мы должны были туда поехать загорать и купаться, но увы. Оказалось, что вчера полиция выгнала с пляжа туристов за то, что они были в купальниках. Можно купаться якобы только в закрытой одежде. И, кроме того, как нам рассказали, эти люди были оштрафованы. Отдыхать же у нашего отеля невозможно – запах нефти», – рассказала россиянка.

При этом ни о каких запретах купальников на других пляжах, куда вывозили туристов из-за загрязнения, например в Аль-Акке и Диббе, не сообщалось.

Дело в том, что Кальба относится не к Фуджейре, а к другому эмирату – Шардже, который отличается суровыми законами.

«Из всех семи эмиратов только в Шардже действуют более строгие ограничения, в том числе касающиеся внешнего вида туристов. И такие вещи, как бикини, мини-бикини, не очень сильно приветствуются», – рассказал руководитель туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

Дресс-код в числе прочего регламентируют «Правила пристойного поведения», принятые в Шардже в 2001 году. Они, например, запрещают мужчинам и женщинам ношение узкой, прозрачной и откровенной одежды, шорт и коротких юбок. Вместе с тем, по информации от туристических властей Шарджи, на пляжах и у бассейнов отелей можно находиться в купальных костюмах. Да и ранее о проблемах с туристами, отдыхающими в Кальбе, было не слышно, хотя из того же отеля Al Bahar и других гостиниц туристов вывозили на этот пляж в течение последних нескольких дней.

«Мои знакомые всегда там плавали», – написала одна из участниц чата, посвященного отдыху в Фуджейре.

Редакция TourDom.ru направила запрос в гостиницу с предложением прокомментировать ситуацию.

Ранее мы написали, что пляжи в Фуджейре вышли чистить пакистанцы с химикатами и сеткой.