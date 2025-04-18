Российские туристы стали лидерами в Казахстане

Российские туристы стали лидерами по тратам в Казахстане
Уже второй год Россия входит в число стран-лидеров по въездному турпотоку в Казахстан.
При этом россияне стали главными по объёму расходов в соседней республике. По данным аналитического портала Finprom.kz, за 10 месяцев 2024 года россияне потратили в Казахстане 1,8 млрд тенге (около 300 млрд рублей). Это составляет почти половину от общей суммы, полученной Казахстаном от иностранных путешественников.
Пограничная служба ФСБ России уточнила, что в 2024 году в Казахстан приехали 2,8 млн россиян, из них с целью туризма — порядка 130 тысяч человек (в 2023 году этот показатель составлял 143 тысячи человек).
В Ассоциации туроператоров России подчеркнули, что россияне стали чаще посещать природные достопримечательности Казахстана — горы, заповедники, горячие источники и исторические объекты.
«Спрос на путешествия в Казахстан у россиян умеренный, но с потенциалом роста. В стране, действительно, есть что посмотреть помимо релакса на Каспийском побережье. Богатая природа региона и уникальные исторические достопримечательности привлекают любознательных туристов. Туристы любят шопинг-туры, пещерные мечети, очень популярны джип-туры в долину шаров и другое», — отметили в ассоциации.