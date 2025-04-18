Как новая визовая система Китая срывает планы россиян

Долгое время система оформления китайских виз в Приморье отличалась четкостью и оперативностью. После снятия коронавирусных ограничений консульство ввело электронную очередь, а затем и вовсе упростило процедуру до подачи документов без предварительной записи – сроки рассмотрения не превышали семи дней. Однако в последние недели отлаженный механизм начал давать серьезные сбои.

© РИА Новости

О новой системе

С 31 марта 2025 года в Консульстве Китайской Народной Республики во Владивостоке введена обновленная процедура оформления въездных документов. Речь идет о полностью электронной подаче заявлений через специализированный интернет-портал. Для оформления требуется предоставить расширенный пакет информации: помимо базовых персональных сведений (ФИО, паспортные данные, семейный статус), необходимо детально указать цель визита, профессиональную занятость, сведения о родственных связях и несовершеннолетних детях. Дополнительно загружаются цифровые копии проездных документов, страхового полиса, подтверждение бронирования жилья и подробный план перемещений по территории Китая.

Согласно официальным данным консульства, срок рассмотрения электронных заявок составляет 7-10 рабочих дней. После предварительного одобрения заявителю необходимо предоставить оригинал паспорта для окончательного оформления, которое занимает до 7 дополнительных дней для стандартных (не срочных) случаев.

Нарушение сроков

Однако на деле все оказалось совсем не так, пишет VISITCHINA.RU. 7–10 рабочих дней нередко превращаются в две или даже три недели ожидания. Рассмотрение анкет происходит не совсем логично, к примеру, если заявки подавала семья из четырех человек, то пригласить с оригиналами документов их могут вразнобой, причем со значительным временным разрывом.

В итоге туристы несут значительные убытки из-за задержек в оформлении виз. Многие уже купили невозвратные авиабилеты, другие вынуждены платить штрафы за отмену брони отелей. У некоторых пропадают заранее приобрет6нные билеты на экскурсии и достопримечательности. Даже оформленные страховые полисы становятся бесполезными, так как привязаны к конкретным датам поездки, которые приходится переносить.

«Купил билет на самолет, рассчитывая, что успеваю получить визу. По старым срокам это 7 дней. Начал готовить документы, пока готовил, ввели новую систему. Отслеживал каждый день, статус не менялся. Билеты у меня невозвратные были, и как вы понимаете, они сгорели. Документы так и не рассмотрели в необходимые мне сроки на сайте, плюс еще само оформление заняло бы время», – пожаловался житель Приморья.

Другие загвоздки

Еще одна проблема – при ошибке в заполнении анкеты исправить ее в электронной заявке невозможно. Придется аннулировать запрос и заполнять все заново. А заявление об отмене будут рассматривать так же, как и анкеты 2–3 недели вместо обещанных 7–10 дней. Туристические компании, куда с жалобами звонят клиенты, никак не могут повлиять на ситуацию.

«Подали три заявления на визу (однократную, туристическую) в Китай (мама, папа и ребенок), а потом увидели что ребенок не вписан в ваучер отеля, хотели изменить заявление, но такой функции нет, нажали отмену, так как планировали подать исправленное заявление, но статус подтверждения отмены не меняется уже несколько дней. У нас куплены невозвратные билеты, а с учетом нынешнего ажиотажа, ребенок просто не успеет получить визу, а ради него поездка и планировалась», – поделилась местная жительница.

Что говорят в консульстве КНР

В консульстве КНР во Владивостоке осведомлены о возникших сложностях с оформлением виз. В официальном ответе на запрос представители дипмиссии заявили, что предпринимают максимальные усилия для стабилизации ситуации и сокращения сроков обработки документов. По их данным, резкий рост числа заявок вынуждает сотрудников работать в усиленном режиме, включая сверхурочные часы, чтобы обеспечить рассмотрение обращений и соблюсти интересы заявителей.

Несмотря на принимаемые меры, фактическое время ожидания виз продолжает увеличиваться. Особую озабоченность вызывает отсутствие видимых улучшений в работе системы, что вызывает растущее недовольство среди путешественников и туроператоров.

Ранее «ФедералПресс» писал, что ключевой пункт пропуска на границе Приморья с Китаем – АПП «Краскино» – проходит масштабную модернизацию. Согласно проекту, количество полос движения увеличится с 8 до 16. В ближайшее время Россия и Китай могут упростить правила пересечения границы для граждан обеих стран. Физическим лицам могут разрешить проезжать через пункты пропуска в Приморье на личных легковых автомобилях вместимостью до 8 человек.