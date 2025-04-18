Российские туристы массово устремились в Японию

С января по март в Японии побывало 29,4 тыс. российских туристов, это на 12,7 тыс. (или на 76%) больше, чем за первые 3 месяца прошлого года. Столь же быстрыми темпами растет только количество гостей из Китая (78%) и Ближнего Востока (95%). Такие данные опубликовала Японская национальная туристическая организация (JNTO).

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У туроператоров рост в процентах еще выше. В ITM group порталу TourDom.ru рассказали, что за первый квартал отправили в Японию на 90% больше туристов, чем за тот же период 2024-го.

«Спрос огромный, и это касается не только поездок на цветение сакуры. Активно бронируют май-июнь, уже формируются группы на осень. Наиболее востребованы 9-дневные программы», – пояснили в компании.

В «Русском Экспрессе» отметили: число заявок на майские праздники увеличилось год к году на 80%, а туров на начало весны (цветение сакуры) было продано в формате GDS в разы больше, чем в 2024-м. Что касается географии, то Токио выбирали 50% туристов туроператора, 18% – Осаку, 12,5% – Киото.

Китайские авиакомпании периодически предлагают выгодные цены на стыковочные рейсы в Японию. Оформить японскую визу еще несколько лет назад было непростым квестом, сейчас получить ее не составляет труда: пакет необходимых документов минимальный, к тому же она бесплатная. По опережающей динамике роста бронирований у туроператоров видим, что туристы предпочитают самостоятельным поездкам организованные. Этому есть объяснение. Покупка тура предполагает и русскоязычное сопровождение во время экскурсий, тогда как найти русскоговорящего гида на месте, в Японии, непросто и недешево. Кроме того, страна пока недостаточно хорошо знакома россиянам, ориентироваться удобнее, отправляясь в нее в составе группы или индивидуально, но по линии туркомпании.

Ранее мы писали, что нетрудоустроенным соискателям виз в Японию нужно подтверждать свой статус безработного при подаче документов в посольство.