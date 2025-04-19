В какие страны отправляются на отдых пары, когда хотят наладить отношения

Более половины - 51% - опрошенных россиян отметили улучшение отношений с близкими после совместных путешествий. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет" (текст есть у ТАСС).

"Более половины опрошенных (51%) отметили улучшение взаимосвязи с близкими после совместного отдыха. Из них: укрепление семейных уз и улучшение коммуникации с партнером (23%), повышение уровня сплоченности в семье (23%), а также улучшение взаимопонимания с детьми (5%)", - рассказали эксперты.

При этом 45% респондентов признали, что поездки принесли новые впечатления, но не оказали существенного влияния на динамику отношений. Негативный опыт, проявившийся в виде конфликтов во время поездок, оказался минимальным - всего 3% опрошенных.

Кроме того, 35% ответивших заявили, что отправились бы в дорогу, чтобы спасти отношения, а 6% уже попробовали этот метод и подтвердили личный положительный опыт. Однако существенная доля опрошенных (32%) убеждена, что серьезные проблемы требуют более комплексного подхода, чем просто смена обстановки. Еще 26% считают путешествие потенциально полезным, но не гарантирующим успех методом, отмечается в исследовании.

"Мужчины оказались чуть более склонны, чем женщины, немедленно отправиться в путешествие для спасения отношений (37% против 33%). Это говорит о том, что многие считают, что смена обстановки может стать катализатором конструктивного диалога и возможного решения конфликтов. Туристы, столкнувшиеся со сложностями подобного характера, чаще всего выбирают Мальдивы, Бали, Сейшелы, Тоскану или Прованс ", - подчеркнули эксперты.

В опросе приняли участие 1 476 совершеннолетних жителей РФ.