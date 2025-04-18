В России высказались о безвизовых поездках с Ираном

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи высказался о безвизовых поездках для граждан двух стран. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Лавров подчеркнул, что Иран является одной из многих стран, на которые распространяется введенная в 2024 году система электронных виз. Кроме того, по его словам, ведомство дополнительно предпринимает шаги, чтобы полностью освободить от визовых обременений иранских дипломатов и обладателей служебных паспортов. Спикер также выразил надежду на соглашение о безвизовых туристических поездках для граждан России и Ирана.

«Стратегическое партнерство открывает дополнительные возможности для контактов между людьми, и мы будем на взаимной основе стремиться сделать эти контакты максимально комфортными», — добавил он.

Ранее сообщалось, что одной из тем переговоров глав МИД России и Ирана стало сопротивление односторонним несправедливым санкциям. По словам Лаврова, стороны уделили внимание целому ряду вопросов, прежде всего торгово-экономическим связям.