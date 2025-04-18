Названо самое популярное направление у россиян на майские праздники

Италия стала лидером европейских направлений, которые россияне выбрали для майского отдыха и отпуска в летние месяцы.

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При этом туристов не пугает увеличение сроков оформления шенгенских виз. Как отмечают туроператоры, спрос на отдых в Италии уже вырос на 20%. Туристов интересуют Неаполь, Амальфи, Капри и привлекают стабильные цены на отели.

В результате Италия заняла четвертое место в общем рейтинге излюбленных россиянами направлений, уступая Турции, ОАЭ и Мальдивам.

Те, кто не хочет тратить много времени в ожидании виз, предпочитают отдых в Греции. Также популярны безвизовые направления, например, Куба.

В целом, продажи туров в Италию в этом году увеличились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Венеции вернут туристический налог. А туроператоры рассказали, во сколько обойдется тур в Абхазию или Грузию этим летом.