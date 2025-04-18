Куба вводит новые правила въезда в страну для туристов

Министерство туризма Кубы объявило о введении с 30 июня обязательной электронной визы для въезда в страну. Об этом сообщает официальный портал дипломатических представительств Кубы. Цифровое разрешение на въезд будет оформляться через портал evisacuba.

© tourdom.ru

Однако, как пояснила редакции TourDom.ru советник по вопросам туризма посольства Республики Куба в России Кристина Леон Изнага, для граждан РФ виза не нужна, поэтому для них все останется по-прежнему.

«Изменился только срок заполнения анкеты путешественника на портале Dviajeros.mitrans.gob.cu. Он увеличен, теперь туристы смогут внести данные в форму за 7 дней до вылета на Кубу», – рассказала дипломат.

Напомним, безвизовый режим на срок поездки до 90 дней действует на Кубе для граждан России в соответствии с межправительственным соглашением от 21.12.2018 г. Для въезда на Остров свободы туристы заполняют лишь анкету на портале Dviajeros.mitrans.gob.cu. Форма доступна на русском языке, в нее пассажиры вносят паспортные данные, дату вылета и номер рейса, сведения о месте проживания на Кубе и другую информацию. Заявитель получает QR-код, который потребуют предъявить на погранконтроле по прилете. Ранее туристы оформляли анкету в интервале от 72 до 12 часов до вылета, теперь этот срок увеличат до недели. Впрочем, тем, кто не успел оформить D-viajeros, разрешено сделать это в аэропортах Кубы – пассажирам предоставят бесплатный Wi-Fi на 30 минут. Однако многие, опасаясь нестабильного интернет-соединения, вносят персональные данные еще дома.