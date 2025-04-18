Какая страна Европы лидирует среди туристов из России

Среди путешественников из РФ вырос спрос на поездки в Италию на майские праздники и лето, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Туроператоры сообщают о высоких темпах бронирования туров в Италию на майские праздники и лето. Она лидирует по спросу среди европейских стран. Правда, негативное влияние на продажи оказала информация об увеличении сроков оформления шенгенской визы: в конце марта итальянское консульство заявило, что минимальный срок получения виз для летних поездок составит 45 дней», – говорится в сообщении.

Как уточняется, по данным компании «Содис», Италия заняла первое место среди европейских направлений по объемам бронирований на лето, в общем рейтинге самых популярных стран у обеспеченных туристов она занимает четвертое место, уступая Турции, ОАЭ и Мальдивам.

«После Нового года был всплеск бронирований на лето и майские праздники – спрос вырос не менее, чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Связано это было с тем, что итальянцы начали выдавать визы чуть ли не за две недели, записаться можно было примерно за неделю, плюс еще неделя уходила на подготовку документов», – приводит пресс-служба слова начальника отдела продаж компании Ирины Мануильской.

Кроме того, и в компании Tez Tour Италия входит в топ-3 европейских направлений, добавили в РСТ.

«Несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, наблюдаем стабильно высокий спрос на туры в Италию, особенно в летний период. В целом страна востребована круглогодично, но на лето спрос подрастает», – сказала PR-директор компании Жанна Богачева, которую цитирует пресс-служба.

По ее словам, чаще всего россияне едут в Милан, далее по популярности – Венеция и Рим.