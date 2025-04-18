Тревел-блогер побывала в Мексике и описала настоящую местную кухню

Российская путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала настоящую местную кухню фразой «для сильных духом». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, некоторые мексиканские блюда могут вызвать шок и ступор. К примеру, Тамалес — кукурузное тесто, завернутое в листья.

«Начинка бывает разная, и при покупке человек даже не знает, что за вкус ему достанется: курица, перец, сладкая фасоль... или розовое желе», — поразилась россиянка.

Также она включила в список необычных блюд суп Менудо из коровьего желудка, Чучулес (личинки муравьев), кукурузный кекс Пан де Элооте, желе Гелетинас.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала особенности жизни в Мексике, похожие на российские. По ее словам, соотечественники все время сравнивают себя с Западом, а мексиканцы — с США.