Стало известно, насколько хватит резервного фонда для туристов

Накопленных в резервном фонде туроператоров средств достаточно для эвакуации до 11 тысяч россиян в случае чрезвычайной ситуации за границей. Об этом «Известиям» сообщил директор департамента реализации туристических проектов Минэкономразвития Георгий Груша. По его словам, вероятность массовой эвакуации невысока, однако ведомство рассматривает возможность дополнительных механизмов защиты туристов.

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Фонд сформирован за счет взносов туроператоров и предназначен для оплаты перевозки, размещения и медицинской помощи гражданам в экстренных случаях. Из-за отсутствия обращений за средствами за последние пять лет обсуждается сохранение минимального взноса в 1 рубль на 2025 год. Инициативу уже поддержал комитет Госдумы по туризму.

Туроператоры считают, что действующих накоплений фонда достаточно для покрытия потенциальных рисков, особенно на фоне сокращения числа стран с прямым авиасообщением. Представители отрасли отмечают, что низкий уровень взносов помогает бизнесу направлять ресурсы на развитие и продвижение турпродуктов.

Минэкономразвития также обновило правила использования фонда, продлив их действие до 2032 года и уточнив юридические формулировки. Помимо этого, рассматривается возможность инвестирования доходов от фонда (около 50 миллионов рублей в год) в проекты по развитию туристической отрасли, передает «Радиоточка НСН».