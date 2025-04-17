В Турции снова заговорили об отмене all inclusive

Представители турецкого турбизнеса в очередной раз заговорили о необходимости снижения цен в отелях и отмене all inclusive. В противном случае туристическая отрасль республики потеряет свою конкурентоспособность. С таким тезисом выступил председатель совета директоров туроператора Bentour Кадир Угур.

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По его мнению, рентабельность отелей Турции сейчас составляет около 30%. В то же время этот показатель в странах-конкурентах, Испании и Франции, держится на уровне 15%. Однако отельеры республики продолжают повышать цены на свои услуги, прикрываясь сложной экономической ситуацией.

Кадир Угур отметил тенденцию: все чаще туристы, которые хотят отдыхать в Турции, несмотря на рост цен, вынуждены сокращать количество дней отдыха или выбирать более бюджетные гостиницы. В противном случае поездка им становится не по карману. При этом отелей 2 и 3* в Турции уже не хватает, а вот 4 и 5* – с избытком. Кроме того, более статусные средства размещения буквально выдавливают с рынка бюджетные гостиницы.

«Когда крупные отельные комплексы снижают цены, выжить небольшим отелям становится практически невозможно», – пояснил Кадир Угур.

Бороться с негативными тенденциями можно. По словам эксперта, самый эффективный шаг – пересмотреть систему all inclusive. Например, ввести лимитированный алкоголь. Также стоит сократить меню, сделать меньше блюд, но лучшего качества. Это поможет отельерам снизить расходы, а гостям сервис в итоге обойдется дешевле.