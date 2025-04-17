В Катаре заинтересованы в увеличении турпотока из РФ

Катар заинтересован в увеличении потока туристов из России. Об этом в комментарии ТАСС заявил Абдель Азиз аль-Мавлави, исполнительный директор Visit Qatar, играющей ключевую роль в продвижении туризма в стране.

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«Все проекты и программы, над которыми мы в настоящее время работаем, направлены на привлечение большего числа туристов [из РФ], привлечение к сотрудничеству большего числа [российских] туристических компаний, а также продвижение Катара [как туристического направления] в различных российских регионах»‎, — отметил аль-Мавлави.

Ранее в Москве состоялось открытие бизнес-форума Россия - Катар. Участники мероприятия обсудили актуальные направления российско-катарского взаимодействия и укрепления деловых связей между двумя странами. Организаторами мероприятия выступили Министерство торговли и промышленности Катара, Минпромторг России, Фонд Росконгресс при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Минэкономразвития России.