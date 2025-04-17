В Катаре заявили о планах развития сотрудничества с РФ в сфере туризма

Катар доволен уровнем развития сотрудничества с Россией в туристической сфере, однако рассчитывает добиться еще лучших показателей в предстоящий период. Об этом в комментарии ТАСС заявил Абдель Азиз аль-Мавлави, исполнительный директор Visit Qatar, играющей ключевую роль в продвижении туризма в стране.

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«Мы очень довольны тем уровнем, на который вышло сотрудничество между Катаром и Россией в сфере туризма. Лучшим свидетельством развития взаимодействия [между странами] в туристической области являются цифры, достигнутые за последние 8 лет, начиная с 2017 года, (когда Катар смягчил визовый режим для россиян - прим. ТАСС) <...>. Показатели постоянно растут, — отметил аль-Мавлави. — Мы рады сотрудничать, надеемся добиться еще лучших результатов в предстоящий период»‎.

По мнению исполнительного директора Visit Qatar, существенную роль в развитии сотрудничества между странами в этом направлении сыграли чемпионаты мира по футболу, прошедшие в России и Катаре в 2018 и 2022 годах соответственно.

«Эти два события познакомили наши народы друг с другом, познакомили наши страны друг с другом, они прояснили многие моменты, по которым у людей были заведомо неверные представления»‎.

Ранее в Москве состоялось открытие бизнес-форума Россия - Катар. Участники мероприятия обсудили актуальные направления российско-катарского взаимодействия и укрепления деловых связей между двумя странами. Организаторами мероприятия выступили Министерство торговли и промышленности Катара, Минпромторг России, Фонд Росконгресс при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Минэкономразвития России.