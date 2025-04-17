Новые отели Турции вышли в топ по популярности у российских туристов

На Средиземноморском и Эгейском побережьях Турции каждый год появляются новые отели. Редакция TourDom.ru выяснила, какие из открывшихся за последние 3 года гостиниц чаще всего выбирают туристы. Данными поделились туроператоры Fun&Sun, Coral Travel и сервис для бронирования туров онлайн Level.Travel.

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У туристов Coral Travel популярны новинки 2024 года – Eftalia Blue в Аланье и Liberty signa в Фетхие. Последний принадлежит сети Liberty и соответствует ее требованиям, расположен в живописном месте.

В Кемере спросом пользуется Balmy Beach Resort.

«Отель работает по концепции расслабленного отдыха для двоих», – пояснили в туроператоре.

В Сиде семьи с детьми часто бронируют Lago Hotel: помимо развитой инфраструктуры для детей, есть зона для взрослых с бассейном в мальдивском стиле.

В топ продаж сразу у двух компаний, Fun&Sun и Level.Travel, попали три отеля в Белеке. Это новинка 2024 года – Ethno Belek, 2023-го – Rixos Park Belek и 2022-го – Cullinan Belek.

Ethno Belek называют новичком с этническим стилем, его плюсы – рестораны a la carte и вечерняя программа с кабаре. Rixos Park Belek выбирают туристы с детьми: помимо сервиса известной сети, преимущество – доступ к парку развлечений The Land of Legends.

«Cullinan Belek уже третий год в числе лидеров – здесь стабильно высокий уровень обслуживания. Есть как детские клубы, так и развлечения для взрослых», – прокомментировали в Fun&Sun.

На Эгейском побережье в топ продаж у туроператора вошел открывшийся в прошлом году Anda Barut Collection в Дидиме.

«Его достоинства – чистейшее море, гастрономия в лучших традициях цепочки Barut», – пояснили в туроператоре.

Буквально на днях в Фетхие на Эгейском море открылся XO Cape Arnna Fethiye.

«Стильный отель премиум-уровня – главная новинка года, он разделен на две зоны – только для взрослых и смешанную», – рассказали в Coral Travel.

В летнем сезоне – 2025 станет доступным еще один luxury-объект – Regnum The Crown в Белеке. Запланированы необычные новинки, в частности на крыше комплекса организуют зону для взрослых с инфинити-бассейном, баром и лаунжем.

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