В Катаре оценили значимость РФ как туристического направления

Россия представляет собой перспективное туристическое направление, подходящее катарцам в культурном и социальном плане. Об этом в комментарии ТАСС заявил Абдель Азиз аль-Мавлави, исполнительный директор Visit Qatar, играющей ключевую роль в продвижении туризма в своей стране.

© unsplash

«Убежден, что Россия - это страна, обладающая значительными туристическими возможностями. Она подходит Катару как в культурном, так и в социальном плане»‎, — отметил аль-Мавлави.

Ранее в Москве состоялось открытие бизнес-форума Россия - Катар. Участники мероприятия обсудили актуальные направления российско-катарского взаимодействия и укрепления деловых связей между двумя странами. Организаторами мероприятия выступили Министерство торговли и промышленности Катара, Минпромторг России, Фонд Росконгресс при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Минэкономразвития России.