Мужчина подал иск на авиакомпанию за потерянный багаж с сувенирами

Житель Светлогорска подал иск в суд против авиакомпании «Ред Вингс» о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда после потери багажа. Об этом сообщает пресс-служба регионального суда.

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«В октябре 2024 года он следовал рейсом авиакомпании ответчика по маршруту Тель-Авив – Яффа – Москва. По прибытии в аэропорт "Домодедово" истец обнаружил утрату багажа – чемодана в чехле весом 20 кг», — рассказали в пресс-службе.

В чемодане находились личные вещи мужчины: дорогая одежда, сувениры из Израиля, янтарные чётки ручной работы, варган в деревянном чехле, картинка-вышивка, которую он сам создавал пять лет.

Авиакомпания признала факт утери, но предложила компенсацию всего 12 тысяч рублей, тогда как мужчина оценивает ущерб в 1 288 специальных прав заимствования (по курсу на день решения суда) и дополнительно требует 100 тысяч рублей моральной компенсации.

Предварительное судебное заседание назначено на 10 июня.