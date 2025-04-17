Отель на дереве — необычный отдых в северной Швеции

В северной Швеции, в деревне Харадс, среди сосен раскинулся Treehotel — отель, номера которого парят прямо на деревьях. Каждый из них уникален: зеркальный куб сливается с природой, «птичье гнездо» прячется среди веток, «НЛО» словно завис в воздухе, а «Биосфера» покрыта сотнями скворечников. Домик на дереве для взрослых: как шведский отель из сказки покорил мир - об этом подробнее можно узнать на сайте Туристас.

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Идея принадлежит супругам Кенту и Бритте Линдвалл. После вдохновения фильмом о жизни среди деревьев они решили создать место, где каждый сможет почувствовать это на себе. Чтобы реализовать мечту, они пригласили шведских архитекторов, и каждый номер стал не просто жильём, а арт-объектом.

Treehotel строился с заботой о природе: деревья не пострадали, используются экологичные материалы и энергоэффективные системы. С момента открытия отель стал мировой достопримечательностью, притягивающей туристов и вдохновляющей архитекторов. Это не просто отдых, а шанс взглянуть на мир с высоты, в окружении тишины и леса.