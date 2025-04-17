Турэксперт объяснил антисанитарию на египетских курортах

Президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов прокомментировал ситуацию с экстренной сменой отелей более 300 российских туристов в Хургаде из-за антисанитарии.

© Вечерняя Москва

Это связано с тем, что после длительного перерыва Египет наконец попытался вернуть расположение российских туристов, но местные турфирмы и отельеры расслабились и стали работать некачественно. Египтяне, по словам эксперта, безалаберно относятся к туристам, предлагая им низкий уровень обслуживания, особенно в бюджетных отелях, ориентированных в основном на европейскую молодежь.

Голов добавил, что российские туристы требовательны к уровню обслуживания на курортах, однако часто они завышают свои требования там, где это невозможно. Он предупредил, что ситуация не улучшится, поэтому Россия может снова закрыть двери в Египет ради безопасности отдыхающих. При этом в дорогих отелях обслуживание существенно выше, поскольку там соблюдаются международные стандарты, но и цены на отдых в таких местах значительно выше, сообщает Радио «Комсомольская правда».

Более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электричества в египетском отеле, сообщил Telegram-канал Shot. На месте работала туристическая полиция Хургады. По словам отдыхавших, в номерах не было убрано, кафетерий был полон грязной посуды, а в самом отеле отключали электричество и периодически не работал Wi-Fi.

Как турист может защитить свои права, если предоставленные отелем услуги значительно отличаются от заявленных, и можно ли получить за это компенсацию, «Вечерней Москве» рассказал директор по развитию туристической платформы OnlineTur.Ru Игорь Блинов.