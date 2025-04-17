«ЮВТ Аэро» запустит дополнительный рейс в Сухум

«ЮВТ Аэро» в ответ на повышенный спрос запустит дополнительный рейс из Москвы в Сухум 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

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Вылет из аэропорта Внуково запланирован на 14:30, обратный из столицы Абхазии – на 19:30 по местному времени. Продолжительность перелета составит 3,5 часа. Как пояснил коммерческий директор авиакомпании, решение связано с увеличением спроса в период майских праздников.

Ранее авиакомпания анонсировала запуск регулярных рейсов по маршруту Москва – Сухум с 3 мая. Программа будет выполняться раз в неделю по субботам на самолетах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.

Прямые регулярные рейсы между Россией и Абхазией возобновляются впервые за 30 лет. Помимо «ЮВТ Аэро», полеты в Сухум начнут и другие перевозчики. Например, «Икар» с 6 мая из Нижнего Новгорода. Также Росавиация допустила на рейсы в республику NordStar и iFly.

Отметим, что улететь из Москвы в Сухум можно будет за 15 тыс. руб. Билеты туда и обратно обойдутся в 25 тыс. руб. Как подсчитали в редакции TourDom.ru, перелет в Сочи, а потом такси до Абхазии обойдется примерно в эту же сумму. Таким образом, нужно учитывать, на каком курорте будет отдыхать турист. В Гагру или Пицунду удобнее добираться через Сочи, а в Новый Афон – через Сухум.