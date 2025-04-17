Прямой авиарейс отправится из России на китайский курорт Бэйдайхэ

Прямой авиарейс появится между китайским курортом Бэйдайхэ и Владивостоком этим летом. Новые чартерные рейсы будет выполнять авиакомпания «Якутия».

По данным Международного аэропорта Владивосток, это направление заработало впервые. На 28 июня запланирован первый рейс курортный город Циньхуандао, расположенный на побережье Желтого моря. Воздушное сообщение между двумя городами работать до конца лета.

Полеты будут выполняться на Sukhoi Superjet. «Якутия» будет выполнять рейсы из Владивостока один раз в неделю. Среднее время полета составит два с половиной часа.