В Венеции вернут туристический налог. Его размер будет зависеть от того, когда был куплен билет.

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Если билет в Венецию был куплен заблаговременно, размер налога составит 5 евро. А если за три дня до визита, тогда 10 евро, сообщает The Guardian.

Новый порядок оплаты налога касается 54 дат — в основном выходных — с 18 апреля по 27 июля.

Освобождены от налога, туристы, останавливающиеся в Венеции на одну ночь. Требование также не распространяется на жителей региона Венето и детей младше 14 лет.

Между тем, ранее власти Венеции объяснили, что туристический налогпоможет ограничить поток туристов. Но инициатива не повлияла на количество гостей города. Зато бюджет города пополнился €2,4 млн.

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