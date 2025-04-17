Венесуэла намерена увеличить турпоток из Египта

Посольство Венесуэлы в Египте провело рабочую встречу с представителями местных медиа с целью продвижения туристического потенциала Боливарианской Республики. Об этом сообщает Venezolana de Televisión со ссылкой на пресс-службу венесуэльского диппредставительства.

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На встрече был представлен проморолик о туризме в Венесуэле. Посол страны в Каире Уилмер Барриентос подчеркнул важность взаимодействия с журналистами для развития туристической отрасли.

«Мы твердо намерены диверсифицировать нашу экономику и сформировали 13 ключевых направлений для стимулирования ее преобразования. Одним из них стал туризм», – пояснил он.

Посольство также работает над организацией ознакомительных поездок и пресс-туров, чтобы пригласить в Венесуэлу представителей туристического сектора Египта, включая блогеров и авиаперевозчиков.

Отмечается, что в стратегическом плане на 2025–2031 делается акцент на культурной идентичности и устойчивом развитии туризма в стране. По словам дипломата, правительство ставит перед собой цель увеличить въездной турпоток до 30 млн путешественников к 2028 году.

Каракас и Каир активно сотрудничают в сфере туризма, культуры и образования. Так, недавно МИД Египта запустил в Венесуэле программу по изучению истории и культуры страны.