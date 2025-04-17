Составлен топ-10 безвизовых стран для поездок россиян на майские праздники

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) составили топ-10 безвизовых стран для поездок соотечественников на майские праздники в 2025 году. Список опубликован на сайте организации.

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На первом месте в рейтинге оказалась Турция. В АТОР подчеркнули, что в начале мая погода на Анталийском побережье комфортна для пляжного отдыха — там можно загорать и купаться. Недельные туры в четырехзвездочные отели «все включено» в Анталью с вылетом из Москвы стоят от 119,5 тысячи рублей за двоих.

В список также вошел Египет, где на майские праздники будет летняя погода. Аналогичные туры в эту африканскую страну обойдутся от 144,4 тысячи рублей на двоих.

На третьем месте расположились Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Стоимость туров по этому направлению начинается от 163,8 тысячи рублей на двоих.

Кроме того, в топ-10 оказались Таиланд, Азербайджан, Вьетнам, Мальдивы, Куба, Грузия и Белоруссия.

Ранее в АТОР сообщили, что на майские праздники отдыхать за границу поедут около 900 тысяч россиян. Продажи зарубежных туров выросли на 30 процентов по сравнению с началом мая 2024 года.