В Италии туристов могут оштрафовать за сланцы

Туристам, которые планируют визит итальянскую область Чинкве-Терре, нужно тщательно подбирать свой гардероб. Особое внимание нужно уделить обуви.

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Здесь под запретом открытая обувь на плоской подошве. Поэтому за сланцы и шлепанцы туриста могут оштрафовать на €2000.

Запрет на такую обувь был введён местными властями ещё в 2019 году. Теперь, чтобы избежать крупных штрафов, туристам необходимо соблюдать ряд правил, особенно на пешеходных тропах, популярных среди путешественников.

Кроме того, в Венеции могут оштрафовать на €10 за въезд в город.

Напомним, в Малаге в центре города теперь запрещено находиться топлесс. За это нарушителям грозит штраф до 750 евро. Плакаты также предупреждают о других возможных нарушениях, таких как шумное поведение, включая крики, пение и громкую музыку, особенно в часы тишины.

В Индии вступил в силу новый закон об иммиграции и иностранных гражданах.