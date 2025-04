Названы лучшие направления для путешествий по миру

Лондон назван лучшим в мире направлением для путешествий по версии рейтинга The Travelers' Choice Awards Best of the Best. Топ был составлен на основе отзывов путешественников на сайте сервиса по планированию путешествий Tripadvisor.

© globallookpress

Лидерство досталось британской столице благодаря историческим достопримечательностям и невероятной атмосфере. Вторую строчку в рейтинге занял индонезийский остров Бали, а третью — Дубай. В первой десятке также оказались Сицилия, Париж, Рим, Ханой, Марракеш, Крит, Бангкок, Хойан.

Ранее Tripadvisor назвал лучшие отели — лидером стал Hotel Colline de France в Бразилии, а вторую и третью строчки заняли Oblu Select Lobigili на Мальдивах и La Siesta Hoi An Resort & Retreat во Вьетнаме.