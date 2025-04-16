Турист из расселенного отеля в Хургаде пожаловался на антисанитарию

Россиянка, отдыхавшая в отеле в египетской Хургаде, который расселил сотни гостей в другие гостиницы из-за аварии, пожаловалась на антисанитарные условия. Своей историей она поделилась с «Известиями».

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Туристка София призналась, что в столовой отеля была грязь, а в углу, где бар, стояла «жуткая вонь».

«Столы липкие, стулья липкие», — возмутилась она.

Кроме того, россиянка рассказала, что перед едой ей приходилось набирать кипяток и ополаскивать им тарелки и столовые приборы.

Ранее сообщалось, что более трехсот российских туристов экстренно расселили в другие отели из-за антисанитарии и отсутствия электричества в White Valley Palace в Хургаде. По словам очевидцев, гостиница была совершенно не готова к открытию сезона.