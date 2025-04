Названы лучшие пляжи мира

Пляж Элафониси (Elafonissi Beach) в Греции назван лучшим в мире по версии рейтинга The Travelers' Choice Awards Best of the Best. Топ был составлен на основе отзывов путешественников на сайте сервиса по планированию путешествий Tripadvisor.

© Lenta.ru

Так, туристы отметили, что на Элафониси можно провести весь день и не заскучать. На втором месте оказался Банановый пляж (Banana Beach) в Таиланде, а третью строчку занял Игл-Бич (Eagle Beach) в Арубе. Также в десятку лидеров попали Сиеста (Siesta Beach) во Флориде, Прайя-да-Фалезия (Praia da Falésia) в Португалии, Плайя Варадеро (Playa Varadero) на Кубе, Баваро (Bavaro Beach) в Доминикане, Пляж Плайя де Муро (Playa de Muro Beach) в Испании, пляж Келингкинг (Kelingking Beach) в Индонезии и Миртос (Myrtos Beach) в Греции.

Ранее Tripadvisor назвал лучшие отели — лидером стал Hotel Colline de France в Бразилии, а вторую и третью строчки заняли Oblu Select Lobigili на Мальдивах и La Siesta Hoi An Resort & Retreat во Вьетнаме.