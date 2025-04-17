Путешественник побывал в Великобритании и раскрыл цены на продукты в местном супермаркете, сравнив их с российскими. Своими наблюдениями он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор отметил, что яйца в этой стране продаются по шесть штук в упаковке и стоят около 180 рублей.

«Смело можно говорить, что у нас яйца дешевле. Я последний раз брал по 120 рублей за пачку из 10 штук», — написал он.

При этом остальные категории продуктов по стоимости были примерно такие же, как в России. Например, килограмм куриных ножек продавался за 200 рублей, отборные свиные стейки — по 430 рублей за 4 шутки, а килограмм говяжьего фарша — по 490 рублей.

Ранее этот же блогер пообщался с пожилым британцем и раскрыл размер его пенсии. При этом объем социальной помощи в России жителя Великобритании насмешил.