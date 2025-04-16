Туристы массово устремились на курорты Беларуси

Комплексные бальнеологические процедуры в оздоровительных центрах Беларуси, судя по их ежегодным аншлагам за счет не только местного населения, подтверждает и их международную конкурентоспособность. Весна еще только достаточно осторожно начинает о себе заявлять, а в большинстве курортных учреждений РБ места уже разобраны, как "горячие пирожки".

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А глава республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Геннадий Болбатовский констатирует, что в "в среднем бронирование на май - июнь уже составляет 90 процентов, на июль даже выше - 96 процентов, а на август пока чуть меньше - 83 процента". Он пояснил, что только в течение трех летних месяцев в них пройдут оздоровление около 600 тысяч человек.

При этом отраслевой руководитель дал понять, что из этого количества около 400 тысяч приходится на мальчишек и девчонок, которые отдохнут в лагерях различного профиля. Известно, что из шести тысяч детских учреждений, полторы тысячи рассчитаны на круглосуточное пребывание, а около 4,5 тысячи - только на дневное посещение.

Обращаясь к итогам первых трех месяцев, Болбатовский сообщил журналистам, что "средняя квартальная заполняемость с начала года выросла и составила 73 процента". А выручка от реализации услуг в санаторно-курортных и оздоровительных организациях увеличивалась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на двадцать процентов.

Положительная динамика отмечается по экспорту санаторно-оздоровительных услуг.

"Количество иностранных граждан увеличилось на 14 процентов по сравнению с I кварталом минувшего года и составило 51 тысячу", - отметил Болбатовский.

Кстати, организаторы оздоровительных программ в Синеокой Альфа выделяют несколько престижных санаториев. Среди них высокую оценку пациентов получил санаторий Радон в городе Барановиче, лечение в котором осуществляется на основе и сапропелевых грязей. А на берегу озера Нарочь в Минской области гостей ожидает выбор целого комплекса процедур от грязелечения и ингаляций до цветотерапии и криотерапии.

Многие отдыхающие уже смогли оценить и достоинства курортного центра "Боровое УДП РБ", в котором прошла масштабная реконструкция. Одно из его главных преимуществ - бассейн с минеральной водой, гейзерами и каскадами, который могут посещать все отдыхающие без ограничений.

А вот санаторий "Юность", рассчитанный почти на три сотни мест, находится всего в 25 км от Минска на берегу Заславского водохранилища, которое чаще называют Минскими морем. Для детей здесь предусмотрен игровой клуб, а для взрослых отдыхающих - безлимитный бассейн, видеотека п спортивный зал. Каждый год появляются новые лечебные процедуры и обновляется список услуг.