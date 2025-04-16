Опрос показал, кто чаще мечтает о кругосветных путешествиях

Современные россияне все больше стремятся к свободе — географической, профессиональной и физической. Такие выводы сделали журналисты на основе исследования онлайн-школы английского языка Skyeng, посвящённом желаниям россиян и роли английского языка в их реализации.

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Так, каждый третий участник опроса — 33 процента — мечтает о переходе на удаленную работу, чтобы иметь возможность трудиться из любой точки мира. Это желание одинаково у представителей обоих полов.

При этом мужчин чаще женщин мечтают о кругосветных путешествиях — 30 процентов против 24, — тогда как представительницы прекрасного пола больше задумываются о своей внешности — 23 процента женщин мечтают об идеальном теле без усилий против 18 процентов мужчин.

Особый интерес представляют ответы на вопрос о том, как бы люди распорядились идеальным знанием английского языка. Почти половина респондентов — 42 процента — заявили, что использовали бы этот навык для получения более высокооплачиваемой работы. Еще восемь процентов рассматривают навык как билет для эмиграции, а три процента надеются с его помощью найти вторую половинку за рубежом, сообщает Life.ru.

Каждый шестой россиянин ежедневно страдает от негатива начальства, что больше, чем в 2023 году. Также другой опрос показал, что более половины россиян задумываются об увольнении раз в год и реже.