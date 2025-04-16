Команда из Пакистана вышла спасать пляжи ОАЭ

Обстановка в Фуджейре стабильна: пляжи в столице эмирата по-прежнему закрыты, и на вопрос, когда окончательно будут устранены последствия разлива нефтепродуктов, ответа нет. По последней информации от отдыхающих, на берегу возле отеля Palace Beach Resort сегодня появились пакистанцы с химикатами: «Льют в море и ставят какую-то сетку». «Будут чистить пляж», – пояснили в одной из принимающих компаний.

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По словам туроператоров, обращений от отдыхающих немного.

«Жалуются на запах нефтепродуктов, а также невозможность купаться. При необходимости переселяем в другие отели в Фуджейре, плюс сами пострадавшие гостиницы помогают с заменой на другие свои объекты. Туристов, у которых в ближайшее время заезды в отели, которые были затронуты разливом, информируем о текущей обстановке и предлагаем альтернативы», – рассказали в Space Travel.

В «Русском Экспрессе» отметили, что есть заявки на аннуляцию туров, но они единичные:

«В основном клиенты обращаются по замене отеля. Этот вопрос решается с принимающими партнерами в индивидуальном порядке. В некоторых случаях замена отеля производится без доплат».

Туристы подтверждают, что вопросы решаются – как на месте, так еще и до начала путешествия. Вот один из отзывов: «Мы планировали поездку 17 апреля, но, почитав новости, попросили туроператора заменить отель. После долгих переговоров, нам согласились поменять, при этом поменяли эмират».

Впрочем, везет не всем. Это может быть связано с дефицитом мест в отелях определенной категории.

«Поменять особо не на что, подходящие гостиницы все на стопе или с большой доплатой», – поделилась туристка, которая должна заселиться в пятизвездочный Palace Resort.

Туроператоры подтвердили информацию, что в зоне бедствия – считаное число гостиниц, расположенных в столице эмирата.

«Речь идет об отелях в районе пляжа Umbrella, это небольшое число объектов, по сути три отеля – V Hotel, Palace Resort и Al Bahar Resort. Часто еще упоминаются Ibis и Novotel, но это городские отели, от них до моря почти километр, и туристов изначально на пляж возили шаттлами. Сейчас вместо Umbrella Beach они ездят в соседнюю Кальбу, это на 10 минут дольше», – рассказал ТourDom.ru представитель туроператора Space Travel.

Ранее мы писали, что по соцсетям ходят слухи о том, что причиной загрязнения в Фуджейре стал затонувший в Оманском заливе танкер. Однако подтверждения этой информации нет.