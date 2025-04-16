В Нигерии запустят электронную визу и цифровые карты прибытия

С 1 мая 2025 года в Нигерии начнет работу система электронных виз и цифровых карт прибытия и выезда. Об этом сообщил министр авиации и развития аэрокосмической отрасли страны Фестус Кейамо на встрече с главой министерства внутренних дел Олубунми Тунджи-Оджо в Абудже.

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Как пишет News Agency of Nigeria (NAN), партнер сети TV BRICS, новая система позволит иностранным гражданам оформлять визы и отправлять необходимые документы в онлайн-формате. Бумажные карты прибытия и выезда также будут заменены цифровыми – туристы должны будут заполнять их перед поездкой.

Министр внутренних дел отметил, что электронная виза будет бесплатной, а ее оформление – максимально прозрачным и быстрым. Главная цель нововведения – повышение национальной безопасности и устранение бюрократических барьеров на границе.

«Наша задача – сделать границы Нигерии более открытыми, не снижая уровня безопасности», – подчеркнул Тунджи-Оджо.

За реализацию проекта будет отвечать миграционная служба. Уже создан визовый центр, интегрированный с международными базами данных для проверки информации о путешественниках.

Власти Нигерии подчеркивают, что запуск цифровых решений стал результатом тесного сотрудничества между министерствами и нацелен на упрощение въезда для туристов.